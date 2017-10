De uittips van Esther: herfstmarkt, postzegelshow en ridderdagen

Esther bij de voorbereiding van Störrig in Ede

ARNHEM - Het is volop herfst in onze provincie. Voor sommige begint de herfstvakantie en voor andere zit het er al weer bijna op. Maar gelukkig is er weer genoeg leuks te doen dit weekend.

Störrig in Ede In Ede vindt zaterdag een gloednieuw festival plaats; Störrig. Het is een culinair festival op en om de stormbaan van de Mauritskazerne. Er staan acht verschillende kooktenten waar kleine gerechtjes worden bereid. Daaromheen wordt het terrein aangekleed met een sfeervolle wildmarkt inclusief theater, muziek en een pop-up wellnessplein. Herfstmarkt Ermelo Ook Ermelo waant zich helemaal in de herfstsferen dit weekend. In het centrum zijn meer dan 80 standhouders te vinden bij de Herfstmarkt. Denk aan streekproducten, verkoop van pompoenen en het maken van herfstboeketten. Postzegelshow Apeldoorn Dit weekend is in de Americahal in Apeldoorn de nationale postzegelshow. Drie dagen lang is het daar het walhalla voor postzegelverzamelaars en -liefhebbers. Zo kun je er je postzegels laten taxeren en is er een tentoonstelling. Slag om Grolle Groenlo staat weer in het teken van de Slag om Grolle. Een historisch spektakel waarin het Beleg van Groenlo wordt nagebootst. Naast dat honderden re-enactors de gebeurtenis uit 1672 naspelen, zijn er ook verschillende activiteiten in de binnenstad. Ridders bij Slot Loevestein Wil je nu nog verder de geschiedenis in, dan zijn de Middeleeuwse Ridderdagen bij Slot Loevestein wel wat voor je. Zaterdag en zondag zitten de ridders klaar op hun paard voor het riddertoernooi. Snuffelmarkt in GelreDome In plaats van een voetbalwedstrijd kun je zaterdag en zondag naar het Arnhemse stadion Gelredome voor een grote vlooienmarkt. Er zijn honderden kraampjes, live muziek en leuke attracties. Gelredag bij Stoomgemaal de Tuut Zaterdag 21 oktober maakt Omroep Gelderland gedurende de ochtend een live radiouitzending vanuit De Tuut. Deze uitzending wordt gewijd aan Hertog Reinoud II van Gelre. Vanaf 10.00 uur ben je welkom om de uitzending bij te wonen. Tot 13.00 uur is de toegang gratis. Kijk hier de uitzending van 19 oktober terug van 'UIT met Esther': Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl