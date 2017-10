'Televisieman' Frits Bom (73) overleden

ARNHEM - Voormalig tv-presentator Frits Bom (73) is overleden. Hij stierf na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn echtgenote Annemiek en zijn zonen Marco en Ingo in Spanje, waar hij woonde.

In de Spaanse plaats zal in besloten kring afscheid van hem worden genomen. Zijn familie vraagt om privacy.

Bom was jarenlang het gezicht van consumentenprogramma's van de VARA. Voor de omroep maakte hij onder meer De Vakantieman, De Ombudsman en De Konsumentenman.

Bom werkte ook voor TV Gelderland. Hij maakte een seizoen het programma De Televisieman. Het contract van Bom liep tot de zomer van 2001.

Samenwerken was geen doen

Eric Schuurman was een periode de rechterhand van Bom. 'Het was geen doen, maar ik had het niet willen missen', vertelt hij. Volgens Schuurman was Frits absoluut geen makkelijke man, toch koestert hij veel mooie herinneringen aan de samenwerking.

'Ik ging in die tijd een frituur halen in Gaanderen, mijn woonplaats. De bewuste winkel wilde de friteuse gratis meegeven als er maar niks op televisie kwam. Iedereen was bang voor de camera van Bom.'