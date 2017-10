Het Störrig festival

ARNHEM - Een nieuw festival in Ede, een ode aan de Veluwe. Drie dagen lang worden de smaakpapillen geprikkeld met lekkernijen die in de natuur te vinden zijn.

Gasten kunnen deelnemen aan workshops die gegeven worden door Gelderse topchefs op vrijdagavond in het pand van vd Weerd in Ede. Op zaterdag zijn er activiteiten in en op de stormbaan van de Mauritskazerne in Ede. Bezoekers kunnen een duik nemen in de pop-up hottubs of deelnemen aan excursies in het bos.

