Regenlaarzen aan! Het is de Dag van de ho ho Hoosbui

Deskundigen zijn het erover eens dat we in de toekomst vaker met hoosbuien te maken gaan krijgen. Door de extreme hoeveelheid regenwater in korte tijd gaat dat vaak gepaard met veel overlast, zoals ondergelopen kelders en onbegaanbare wegen.

Zelf maatregelen nemen

Volgens Waterschap Rivierenland kunnen we zelf veel doen om overlast te voorkomen. Een regenton kan al helpen, zegt dijkgraaf Roelof Bleker. Dat voorkomt dat al het water in één keer moet worden afgevoerd. Veel tegels in de tuin zorgen ervoor dat er nog meer water in het riool terechtkomt. 'Tegels eruit, planten erin', is dan ook het credo van het waterschap.

Tijdens een hoosbui is juist de capaciteit van het riool een probleem. Door de enorme hoeveelheid neerslag in korte tijd kan het riool het water niet snel genoeg afvoeren, waardoor het riool overloopt. Met alle gevolgen van dien.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Verplicht

Nu hebt u nog zelf de keuze of u voorzorgsmaatregelen treft. Maar dat gaat wellicht veranderen. De gemeente West Maas en Waal wil dat de vrijblijvendheid verdwijnt. 'We denken er bijvoorbeeld over om inwoners te verplichten om een bepaald percentage van de tuin onverhard te laten', zegt wethouder Theo Hol.

Gemeenten en waterschappen nemen zelf ook maatregelen tegen de overlast van hoosbuien. Zo worden sloten verbreed en uitgediept en worden regenpijpen zoveel mogelijk losgekoppeld van het riool. In Beneden-Leeuwen is de Dijkstraat helemaal opnieuw ingericht. Daar zijn de putten verplaatst naar het midden van de straat en speciale tegels zorgen ervoor dat het water geleidelijker wordt afgevoerd.

Regenlaarzen

Op de Dag van de Hoosbui roept Waterschap Rivierenland op social media op om foto's met regenlaarzen te delen. Op Twitter kan dit met de hashtag #hohohoosbui.