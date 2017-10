De schaduw van Mata Hari

Uit met Esther

ARNHEM - Een voorstelling over het gezinsleven van Mata Hari. Haar ex man John Mac Leod wordt nader onder de loep genomen, wat was het voor een man?

Verteller Gerrit van Middelkoop ging op onderzoek uit. Het eigenaardige karakter van Mac Leod is mogelijk te verklaren: Mac Leod zou een een trauma hebben opgelopen tijdens de Atjehoorlog. De voorstelling "de schaduw van Mata Hari " is te zien op volgende data

20 oktober bij de hoofdstraat 4 in De Steeg

26 oktober bij boekhandel Jansen & De Feijter in Velp

27 oktober bij Kumpulan Bronbeek in Arnhem

