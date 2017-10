180 uur werkstraf geëist voor schieten in Driel

DRIEL - Tegen een man uit Overbetuwe is 180 uur werkstraf geëist en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De man schoot in juni van dit jaar op een woning in Driel. Waarom hij dat deed, is onduidelijk. Er raakte niemand gewond. Bij de beschieting waarschuwde de bewoonster van de woning aan de Merelstraat de politie, die de schutter in de buurt kon aanhouden.

De man van 36 uit Overbetuwe was niet op de zitting aanwezig.