Station Zutphen

Station Zutphen Uit met Esther

ARNHEM - Beton, beton en beton. Het treinstation van Zutphen is van beton. Daar kan geen twijfel over bestaan. Gebouwd in 1952 door architect Schelling.

Die tekende in dezelfde tijd ook voor het station in Arnhem (nu al weer gesloopt). In de naoorlogse jaren bleek beton een goede manier om snel te bouwen. Het puin van verwoeste steden kon gebruikt worden. Maar Schelling vond beton ook het ultieme bouwmateriaal. En dat mocht gezien worden. Nergens werd het beton versierd met andere materialen als baksteen of marmer. Het station in Zutphen staat er dus, van beton. Een monument ook, herinnerend aan het bombardement van 14 oktober 1944. Geallieerden probeerden de brug over de Ijssel onklaar te maken. Een groot deel van de stad werd getroffen. En ook het station. Velen vonden daarbij de dood. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl