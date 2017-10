'Foto's verdachten brand Epe gaan rond op social media'

EPE - Foto's van de twee mannen die vastzaten voor een van de branden in Epe gaan rond op social media. Dat zegt Wim Vahl, advocaat van de 18-jarige man: 'Mijn cliënt durft bijna niet de straat op. Ik heb hem op het hart gedrukt dat hij nu zelf geen actie moet ondernemen. Hij moet tot rust komen en zich hier niet mee bemoeien.'

De 18-jarige man en een 34-jarige medeverdachte uit Epe zijn woensdag vrijgelaten. Ze zaten sinds vrijdag vast. De twee blijven nog wel verdacht.

De advocaten van de twee vinden dat hun cliënten veel te lang hebben vastgezeten. Sander Boeve, advocaat van de 34-jarige Epenaar: 'Het is rechtmatig, de politie mag verdachten vasthouden lopende het onderzoek. Toch wist de politie mijns inziens al heel snel dat ze de verkeerde vast hadden gezet.'

Vahl zegt dat de 18-jarige alle medewerking heeft verleend aan het onderzoek. 'Mijn cliënt heeft zich nooit op zijn zwijgrecht beroepen. Hij heeft gelijk contactgegevens verstrekt van mensen die zijn alibi konden bevestigen. Toch heeft hij meerdere nachten in de cel gezeten.'

Stonden bij de brand te kijken

Volgens de advocaten kwamen de twee als verdachte in beeld omdat ze bij een brand stonden te kijken. Boeve: 'Mijn cliënt hoorde sirenes, is op zijn brommer gestapt en is gaan kijken.' De politie zou omstanders hebben gevraagd hun identiteitskaart te laten zien. Kort daarop zijn de mannen, die bevriend zijn, aangehouden.

De 18-jarige is eerder met justitie in aanraking geweest voor brandstichting. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, maar logeert bij de 34-jarige Epenaar.

Sinds het begin van deze maand zijn er acht branden geweest in het dorp Epe. Terwijl de twee mannen vastzaten, is er ook nog één brand gesticht.