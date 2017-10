76-jarige dealt coke en moet vier maanden de cel in

Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Een man van 76 uit Nijmegen heeft een jaar lang cocaïne gedeald om zijn eigen verslaving in stand te kunnen houden. Ook had hij pepperspray en een stroomstootwapen in huis. De rechter heeft hem een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd, waarvan 8 voorwaardelijk.

De politie kwam de man op het spoor door anonieme meldingen. Hij veroorzaakte met de drugshandel overlast in de buurt en hield verslavingen van anderen in stand. De gezondheid van de man is de afgelopen tijd erg achteruitgegaan. Volgens de rechtbank is het een man van hoge leeftijd die hulp nodig heeft. De man zwakt zijn verslaving af. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk. Gezien de persoonlijke omstandigheden van de Nijmegenaar legde de rechter een groot deel van de straf voorwaardelijk op. De man krijgt wel een meldplicht en een ambulante behandeling. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl