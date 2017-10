Politieagent ooggetuige van spectaculaire ladingroof

IJZENDOORN - Een politieagent is in de nacht van woensdag op donderdag ooggetuige geweest van een spectaculaire ladingroof op de A15 bij Lienden. De agent was op weg naar huis toen hij zag dat meerdere auto's om een vrachtwagen heen reden, met als doel om al rijdend de lading te roven.

Bij die methode gaat één van de auto's van de groep criminelen voor de vrachtwagen rijden om vervolgens af te remmen. Een andere auto rijdt vlak achter de vrachtwagen. Vervolgens klimt er iemand op het dak van de achtervolgende auto, gaat op de motorkap staan en verbreekt het slot van de vrachtwagen. Daarna kan er toe worden geslagen en wordt de vrachtwagen leeggehaald. Aanhouding op A73 De daad wordt aan het zicht onttrokken doordat er meer auto's achter de vrachtwagen rijden. De politie-agent had als snel door waarmee hij te dealen had. Hij nam contact op met de meldkamer en volgde één auto. Uiteindelijk schoten collega's te hulp; op de A73 kon een voertuig worden stilgezet en werd een 26-jarige Roemeen aangehouden. Ondanks de politieagent als ooggetuige zijn er toch spullen gestolen. Later werd duidelijk dat een transportondernemer uit Ede het slachtoffer was.