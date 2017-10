Dickens Museum weg uit Bronkhorst: 'Het Land van Jan Klaassen is perfecte locatie'

BRONKHORST - Na jaren van onzekerheid is de kogel door de kerk. De collectie van het Dickens Museum in Bronkhorst verhuist naar Braamt. De collectie wordt ondergebracht in kinderpretpark Het Land van Jan Klaassen.

Afgelopen zondag was het museum voor het laatst open. De komende maanden wordt het pand leeggehaald.

Het gebouw in Bronkhorst is eerder dit jaar verkocht. Daarom moest de familie De Jong snel op zoek naar een nieuwe locatie voor de collectie. 'Eigenlijk was het voor mij al snel duidelijk', zegt Dirk de Jong, zoon van oprichter Sjef. 'Het Land van Jan Klaassen in Braamt is de perfecte locatie.'

De moeder van Dirk maakte vroeger poppen en de oprichter van Het Land van Jan Klaassen was poppenspeler. 'Een unieke combinatie'.

Foto: Sjef de Jong als Scrooge

De beide families kennen elkaar al sinds jaar en dag. 'Sjef de Jong was een paar jaar geleden al naar me toe gekomen', vertelt Geert Prein van Het Land van Jan Klaassen. 'Maar toen kwam het voor mij te vroeg. Nu zijn we een paar jaar verder en komen de plannen precies op tijd. Ja, je moet prioriteiten stellen', zegt hij lachend.

Geert Prein en Dirk de Jong waren vrijdag lunchgasten op Radio Gelderland en spraken over hun jeugd als 'kinderen van':

Beleving is het toverwoord

De gehele collectie wordt de komende maanden uit het pand in Bronkhorst gehaald. 'Het gaat eerst naar een depot', vertelt Prein. 'Daarna gaan we opbouwen in Braamt.'

Er zijn ideeën genoeg. Zowel Het Land van Jan Klaasen als het Dickens Museum vragen om belevenis. Als mensen straks komen, dan wandelen ze door het Engeland uit de tijd van Dickens. Smalle straatjes, vitrines met scenes uit de verhalen van Dickens en de poppen moeten het verhaal van Dickens vertellen.

'Groots, maar wel op onze manier'

Het wordt grootser. 'We willen ook groter', zegt De Jong. 'Maar het moet wel op onze manier.' 'Honderdduizend bezoekers zullen er bij ons echt niet komen hoor', vult Prein aan. 'Maar nu is alles gepropt in wat eigenlijk een woonhuis is.'

Al kijkend naar de voorwerpen in het museum wacht beide mannen nog een hele klus. 'We moeten alles goed in kaart brengen, foto's nemen en dan alles voorzichtig inpakken', zegt De Jong. 'Ja, er mag echt niets kapot gaan', vult Prein aan.

Het museum moet volgend jaar de deuren open. Oprichter Sjef de Jong is volgens zijn zoon blij dat er een oplossing is. 'We hebben afgelopen week een avond gehad met alle vrijwilligers, daar was mijn vader ook bij. Iedereen is blij met de nieuwe plek.'

De mannen lichtten alvast een tipje van de sluier op:

Dickens Museum 30 jaar in Bronkhorst

Het Dickens Museum werd 30 jaar geleden opgericht door Sjef de Jong. Bezoekers aan het idyllische Achterhoekse stadje kennen Sjef als de vertolker van Scrooge, het bekende personage uit A Christmas Carol van Dickens. Zijn leeftijd en afnemende gezondheid maakten dat De Jong niet meer in staat was het museum voort te zetten.

In het museum zijn brieven, foto's, boekillustraties en porseleinen beelden te zien. Daarnaast beelden de vele poppen op ware grootte de verschillende verhalen van Dickens uit.

Charles Dickens was een van de belangrijkste Engelse schrijvers in de negentiende eeuw. Bekende werken zijn The Pickwick Papers, Oliver Twist en A Christmas Carol.



Foto: Omroep Gelderland

Poppen spelen hoofdrol in Land van Jan Klaassen

Het land van Jan Klaassen viert volgend jaar het 40-jarige bestaan. Het park werd opgericht door poppenspeler Marius Prein. In het pretpark kunnen kinderen binnen en buiten spelen. In het park is het grootste poppentheater van Nederland waar poppenkastvoorstellingen worden gegeven met Jan Klaassen in de hoofdrol.

Foto: Omroep Gelderland