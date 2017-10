Doe een wens! Dit weekend sterrenregen verwacht

Foto: Pixabay

ARNHEM - Komend weekend zijn er, ondanks wat bewolking, veel vallende sterren te zien in Gelderland. In de nacht van zaterdag op zondag zouden dat er wel 37 per uur zijn, oftewel een per anderhalve minuut.

In de nacht van zaterdag op zondag trekt er een gebied met brede opklaringen vanuit het westen over het land. Tijdens het hoogtepunt van de sterrenregen, dat wordt verwacht rond 06.00 uur 's ochtends, zijn de vallende sterren daarom goed te zien in onze provincie. Waar je het beste kunt gaan kijken, vindt Margot Ribberink van MeteoGroup in Wageningen lastig te zeggen. 'Vandaag is de laatste mooie dag. De komende dagen gaat het weer snel veranderen en het is dus moeilijk een specifieke plaats en tijd aan te wijzen', legt ze uit. 'Half uurtje naar buiten' Wie zeker wil zijn dat hij een glimp van de zwerm opvangt, kan volgens de weervrouw het beste 'gewoon een half uurtje buiten gaan staan om te kijken of het helder is.' Het gaat om de meteorenzwerm Orioniden, deze is elk jaar te zien in de tweede helft van oktober. De zwerm heeft haar naam te danken aan het sterrenbeeld Orion.