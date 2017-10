Guram Kashia: tijd voor Vitesse om op te staan in de Europa League

WAREGEM - Voor Guram Kashia, de stoere aanvoerder van Vitesse, is alles helder vanavond. 'We zijn klaar. Het is tijd om ons nu te laten zien in de Europa League.'

Vitesse speelt vanavond om 19.00 uur in het compleet vernieuwde Regenboogstadion in Waregem een kraker van jewelste. Wint de ploeg van Henk Fraser zal dat de selectie een boost geven om misschien toch nog te overwinteren als enige Nederlandse club.

Bij een nederlaag deelt Zulte Waregem een mentale tik uit en zullen de Belgen juist hoop houden op een stunt later in de groepsfase om toch nog door te mogen. Dan zal één van beide clubs echter moeten stunten tegen het sterkere Lazio Roma of OGC Nice. Tot nu toe hebben de Nederlanders en Belgen geen punten.

'Wij zijn de twee kleintjes en zij de favorieten', zei Onur Kaya al deze week. Hij speelde vijf jaar bij de hoofdmacht van Vitesse en zit nu al weer drie jaar bij Zulte Waregem waar hij vanavond ook een basisplaats heeft op het middenveld. 'Wij een fysieke ploeg? Ik denk het zeker niet. Wij willen voetballen net als Vitesse. Ik verwacht een open en aanvallende wedstrijd.'

'Iedereen klaar'

Een basisplaats is er uiteraard ook voor de aanvoerder van Vitesse Guram Kashia. De Georgiër vormt net als tegen Nice twee weken geleden samen met Matt Miazga het centrum van de defensie. Andere opties zijn er ook bijna niet nu Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk al weken in de lappenmand zitten. Gino Bosz is vanuit Jong Vitesse wel overgeheveld naar de selectie en zit op de bank. Navarone Foor (knie) en Tim Matavz (wordt vader, red.) zijn niet meegereisd.

Kashia weet dat het vanavond echt de laatste kans is voor Vitesse. 'We zijn er klaar voor. Iedereen is scherp. Dat zag je op de trainingen. Soms is het nodig om extra scherp te zijn op de spelers', doelt Kashia op de oefensessie van dinsdag toen Henk Fraser opvallend nadrukkelijk aanwezig was.

Foto boven: Vitesse werkt een lichte training af in het stadion van Zulte Waregem.

Terug naar het andere kamp waar trainer Francky Dury realistische taal bezigde en zich zelfs een beetje in de rol van underdog nestelde. 'Vitesse brengt offensief voetbal en speelde goed tegen Lazio en in fases tegen Nice. Maar het is ook een ploeg van ons kailber. Ik denk dat het heel interessant wordt. Met Nice en Lazio nemen wij deel aan een zeer sterke competitie. Zij zouden kunnen aantreden in de Champions League.'

Foto Omroep Gelderland: Links aan de tafel Frankcy Dury, de coach van Zulte Waregem. In het midden Timothy Derijck, oud speler van onder meer PSV en ADO Den Haag.

