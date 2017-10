De Graafschap laat formatie ongewijzigd tegen Dordrecht

DOETINCHEM - De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles heeft een tevreden stemming achter gelaten in het kamp van De Graafschap. Trainer Henk de Jong laat vanwege de strijdlust en het met vlagen mooie spel de opstelling ongewijzigd.

'Het was goed tegen Go Ahead, we hadden de pech dat we drie keer een verdediger moesten wisselen door blessures. Dat is zonde want anders hadden we de druk er veel meer op kunnen houden', aldus trainer Henk de Jong.

Sven Nieuwpoort wedstrijdfit

Ook aanvoerder Sven Nieuwpoort die in het duel met de Deventenaren een blessure aan zijn hoofd opliep en uit noodzaak gewisseld moest worden, is fit voor de wedstrijd van morgen. 'Het valt mee, als je een hoofdblessure hebt dan kan dat vervelend uitpakken. Sven speelt dus gewoon mee', stelt de trainer.

Opstelling

Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver, Diemers, El Jebli, Tutuarima, Van Mieghem, Ars, Serrarens.