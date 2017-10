EEFDE - In het Twentekanaal bij Almen is donderdag een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit.

Vorige week sloeg een 39-jarige matroos op het kanaal overboord. Het is nog onduidelijk of het om hem gaat. 'Daar denken we natuurlijk allemaal aan, maar dat moet onderzoek uitwijzen', aldus een politiewoordvoerder.