Centrum Waregem kleurt geel-zwart

Bij het GelreDome kregen de supporters nog een kans om een sjaal aan te schaffen van de wedstrijd Zulte Waregem - Vitesse. Al viel die niet bij iedereen in de smaak, aangezien de kleuren van de sjaal rood,groen en zwart bevatten. Juist, de kleuren van aartsrivaal NEC.

Daarna was het wachten voorbij en konden de supporters zich opmaken voor de ongeveer drie uur durende reis naar België.

In één van de bussen was het vooral nog een rustige bedoening. Er werd gekaart en een biertje gedronken. Ook werd er al gesproken over de wedstrijd van vanavond, tegen Zulte Waregem. Het vertrouwen zit er wel in. 'We gaan sowieso winnen, ik denk met 1-2', aldus een van de supporters.

Eenmaal in België is het feest. Supporters verzamelen zich in het centrum en wachten in spanning op de wedstrijd die om 19:00 uur wordt gespeeld.

Foto: Omroep Gelderland