Kijkoperatie voor NEC'er Buwalda, verdediger mist duel met Volendam

NIJMEGEN - NEC'er Robin Buwalda ondergaat donderdag een kijkoperatie om de ernst van zijn blessure vast te stellen. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De centrale verdediger liep afgelopen week een knieblessure op. Hij mist sowieso vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Volendam.

Door de blessure van Buwalda moet trainer Adrie Bogers sleutelen in zijn defensie. Ook een andere centrale verdediger - Wojciech Golla - ontbreekt nog door een knieblessure. Het is nog niet bekend wanneer de Poolse verdediger weer terug is.

Bogers: 'We kunnen dat op twee manieren opvangen: Frank Sturing vervangt Buwalda, of we halen middenvelder Mart Dijkstra terug naar achteren. De definitieve beslissing daarover valt na de training. Die beslissing is namelijk ook afhankelijk van Sven Braken, die al de hele week last heeft van zijn lies.'

Anass Achahbar

NEC moet het naast het centrale duo tegen FC Volendam ook stellen zonder Jari Schuurman. De middenvelder is herstellende van een bovenbeenblessure. Daarnaast traint Anass Achahbar nog steeds mee met Jong NEC. De huurling van PEC Zwolle volgt een speciaal programma.

'Met name op het fysieke vlak moet Anass nog stappen zetten. Hij heeft afgelopen maandag tegen Jong Heerenveen in ieder geval 90 minuten gespeeld. Verder stellen we elke week enkele doelen. Daarop testen we hem elke week. Op basis van die testen bepalen we wanneer hij weer aansluit bij de eerste selectie. Of we een datum daarvoor hebben? Nee, dat is echt afhankelijk van die testen. Hij is in het verleden vaak geblesseerd geweest, dus daarom kijken we elke week hoe hij ervoor staat.'

Joppen

Guus Joppen is tegen FC Volendam wel weer van de partij. De rechtsback was vorige week geschorst tegen RKC door een rode kaart tegen Fortuna Sittard. Michael Heinloth verving hem toen.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Joppen, Sturing, Van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

