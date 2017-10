Meer sprinters tussen Geldermalsen en Den Bosch

GELDERMALSEN - De Nederlandse Spoorwegen (NS) gaat vanaf december extra sprinters inzetten tussen Geldermalsen en Den Bosch. Elke werkdag gaan de sprinters in de spits vier keer vaker rijden.

'De sprinters rijden in de ochtendspits vaker richting Den Bosch en in de avondspits vaker richting Geldermalsen', zegt een woordvoerder van de NS. De uitbreiding van het aantal sprinters is onderdeel van een landelijke actie van de NS: er gaan in totaal 83 extra sprinters rijden op verschillende trajecten.

Nieuw model voor Veluwe

Voor reizigers die in de regio Veluwe met de Sprinter reizen, wordt de reis tussen 2018 en 2020 comfortabeler: op het traject van Zwolle naar Amersfoort gaan nieuwe sprinters rijden. Deze sprinters werden donderdag gepresenteerd en zijn uitgerust met wifi, stopcontacten en toiletten.

