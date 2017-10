Flinke vertraging op A28 door berging vrachtwagen

NIJKERK - Op de A28 van Zwolle richting Amersfoort ter hoogte van de afslag Nijkerk staat een flinke file. De vertraging van een half uur wordt veroorzaakt door bergingswerkzaamheden van een te water geraakte vrachtwagen.

Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook van de weg dicht. De vrachtwagen, die in de nacht van woensdag op donderdag in een sloot terecht kwam omdat de chauffeur van het voertuig in slaap viel, ligt op zijn kant en moet uit de sloot worden getild.

Rijkswaterstaat verwacht dat het bergen nog tot 14.00 uur duurt en adviseert automobilisten om te rijden via de A50 en de A1.

