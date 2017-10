Berging vrachtwagen A28 gaat na spits verder

NIJKERK - Op de A28 van Zwolle richting Amersfoort ter hoogte van de afslag Nijkerk zijn alle rijstroken weer open. De berging van een te water geraakte vrachtwagen gaat na de avondspits.

Door bergingswerkzaamheden was de rechterrijstrook dicht. De vrachtwagen, die in de nacht van woensdag op donderdag in een sloot terechtkwam omdat de chauffeur van het voertuig in slaap viel, lag op zijn kant en moest uit de sloot worden getild.

Door de afsluiting liep het verkeer zo'n halfuur vertraging op.

Zie ook: Chauffeur valt in slaap, vrachtwagen in sloot