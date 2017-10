BALGOIJ - In de Maas bij Balgoij is een lichaam aangetroffen. Een schipper van een vrachtschip zag het stoffelijk overschot drijven.

De politie laat weten al een paar dagen op zoek te zijn naar een man die eerder deze week mogelijk in de Maas terecht kwam. Het is niet duidelijk of het lichaam dat is aangetroffen van de vermiste man is.

Het lichaam is naar de kant gebracht, daar is forensisch onderzoek gaande.