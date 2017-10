Hof verwijst zaak baby Jairo naar Amsterdam

ARNHEM - De zaak tegen de 27-jarige vader van de overleden baby Jairo uit Arnhem moet in Amsterdam worden behandeld. Dat heeft het Gerechtshof in Arnhem bepaald, omdat het hof naar eigen zeggen betrokken is geraakt bij de zaak. Volgens de advocaten van de man heeft een griffier van het hof geknoeid met de administratie rond het instellen van het hoger beroep.

De advocaten hadden gevraagd om de zaak door een ander hof te laten behandelen en het Gerechtshof in Arnhem stemt daar nu mee in.

De zaak draait om de 27-jarige vader van het acht maanden oude jongetje Jairo, dat in 2010 door mishandeling om het leven is gekomen. De baby was met ernstig letsel in het ziekenhuis opgenomen, zoals een gebroken bovenbeentje, gebroken ribben en ernstig buikletsel. Dat was volgens artsen veroorzaakt door stompend geweld. De baby overleed in het ziekenhuis.

Fouten bij onderzoek

Al snel werden de ouders als verdachten gezien. Maar justitie maakte grote fouten bij het onderzoek. Zo kregen de ouders pas na maanden het sectierapport te lezen, werd de moeder onder zware druk gezet bij verhoren en werd niet alleen het huis van de ouders, maar ook van de grootouders van Jairo volgehangen met afluisterapparatuur. De rechter vond de fouten zo ernstig dat de ouders van Jairo niet vervolgd konden worden. In 2014 werd in hoger beroep besloten dat de vader toch voor de rechter moest komen. De Arnhemmer is in oktober vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 10 maanden.

Griffier past datum aan

Maar bij het aanvragen van het hoger beroep zou er zijn gerommeld door de griffier. De officier van justitie wilde tegen vader en moeder hoger beroep aantekenen, maar ondertekende alleen de akte van de moeder. Toen de griffier de fout ontdekte, liet hij alsnog de akte van de vader ondertekenen en paste hij ook de datum aan. Dat is valsheid in geschrifte. Omdat de griffier er nog steeds werkt, vindt het hof het wenselijk als een andere gerechtshof de zaak behandelt.