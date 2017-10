Prik en weg: waarom een mug sneller is dan jij

WAGENINGEN - Hoe kan het toch dat een mug ongezien ontsnapt nadat hij je heeft geprikt? Onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) hebben er een verklaring voor gevonden: muggen hanteren een speciale techniek om zachtjes en snel bij hun slachtoffer weg te komen.

Het opstijggedrag van 'zware' muggen die net een maaltijd hebben genuttigd, werd onderzocht met hogesnelheidscamera's. Terwijl de meeste insecten zich met een stevige druk van de poten 'gewoon de lucht ingooien', zagen de onderzoekers op de beelden tot hun verbazing dat de mug er een andere techniek op nahoudt.

Luister hier naar het gesprek met muggenonderzoeker Jeroen Spitzen van de Wageningen Universiteit op Radio Gelderland:



Speciale techniek

De speciale techniek bestaat uit een combinatie van een extra snelle vleugelslag voor het opstijgen en het geleidelijk opvoeren van de druk met behulp van hun lange poten. Deze kennis over de vliegensvlugge verdwijning van de mug, is volgens onderzoekers nuttig in het onderzoek naar bestrijding van muggen die ziektes zoals malaria verspreiden.

Bekijk hier het beeld van de vluchttechniek van de mug (de tekst gaat onder de video verder):

Uit het onderzoek bleek dat de vleugels van de mug net voor vertrek met een frequentie van 600 slagen per seconden slaan, dat is bijzonder want - vergelijkbare insecten slaan hun vleugels met 200 slagen per seconde.

Daarnaast blijken muggen hun lange poten te gebruiken om de druk geleidelijk op te voeren, waardoor het slachtoffer niets merkt van het opstijgende insect. Vergelijkbaar onderzoek bij fruitvliegjes toonde aan dat deze vier keer zoveel kracht inzetten bij het opstijgen, waardoor ze sneller opgemerkt worden.

Onderzoek gaat verder

Het onderzoek is onderdeel van een groter project waarbij de kennis gebruikt wordt voor de bestrijding van ziektes die verspreid worden door muggen, zoals malaria, door bijvoorbeeld betere muggenvallen te maken.

Voor een mogelijk vervolgonderzoek zijn de onderzoekers benieuwd of andere bloedzuigende insecten dezelfde strategie gebruiken om hun slachtoffers te slim af te zijn.