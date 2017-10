Verdachte in zaak Anne Faber langer vast

ARNHEM - Michael P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing en dood van Anne Faber, blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist.

Het lichaam van Anne Faber werd vorige week donderdag na een vermissing van twee weken gevonden in een natuurgebied in Zeewolde. P., had de politie verteld dat Faber, die opgroeide in Arnhem, daar lag.

Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat het onderzoek naar haar dood nog in volle gang is. 'Het forensisch onderzoek loopt, het verhoren van de verdachte gaat door en de vele tips die bij de politie zijn binnengekomen, worden nagetrokken', aldus een woordvoerder.

Vorige week werd besloten dat P. voorlopig in beperking blijft. Dat wil zeggen dat hij met niemand contact mag hebben, behalve met zijn advocaat. Op 10 januari staat de eerste pro-formazitting gepland. Op die dag wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.