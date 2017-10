Chauffeur valt in slaap, vrachtwagen in sloot

Foto: Politie Putten

NIJKERK - Op de A28 ter hoogte van de afslag Nijkerk is in de nacht van woensdag op donderdag een vrachtwagen in de sloot naast de snelweg terecht gekomen. De chauffeur was in slaap gevallen. Richting Amersfoort staat donderdagochtend een kijkersfile.

Het ongeluk gebeurde even na middernacht. De vrachtwagen, die een buitenlands nummerbord zou hebben, was onderweg vanuit Harderwijk in de richting van Amersfoort. De vrachtwagen raakte van de weg en kwam in de sloot terecht, de chauffeur raakte hierbij niet gewond. De bergingswerkzaamheden gaan volgens de politie nog uren duren. De vrachtwagen ligt op zijn kant en moet uit de sloot worden getild. Dit gebeurt waarschijnlijk pas na de ochtendspits. Toch hebben automobilisten bijna een half uur vertraging door een kijkersfile. 'Er zijn anti-kijkschermen geplaatst maar mensen zijn nou eenmaal nieuwsgierig', zegt een woordvoerder van de VID. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl