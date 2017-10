Vochtige doekjes in het toilet: vijf vragen en antwoorden

ARNHEM - Gooi geen vochtige doekjes meer in het toilet! Deze oproep op Facebook deed de gemeente Zutphen begin deze week aan haar inwoners. Door de vochtige doekjes raken de pompgemalen van het riool namelijk verstopt. Naar aanleiding van deze oproep kwamen er behoorlijk wat reacties binnen bij Omroep Gelderland.

Veel mensen vragen zich af welke vochtige doekjes de gemeente bedoelt. Billendoekjes voor baby's? Vochtige toiletdoekjes? Mirian Klaesen reageert: 'Misschien handig om te vertellen welke vochtige doekjes....sommige zijn namelijk wel te verwerken!' En naast Mirian hadden nog veel meer mensen deze vraag. Ejs Aartsen maakte zich zorgen over de chemicaliën die in de riolering belanden door de doekjes.

Welke doekjes zorgen voor problemen?

Stichting Rioned raadt aan alle doekjes in een prullenbakje te doen en niet door de wc te spoelen. Ook de vochtige doekjes waar op staat dat ze door de wc mogen, aangegeven met een etiket op de verpakking. Staat er een plaatje van een open wc, dan mag het doorgespoeld worden. Staat er een wc met een kruis doorheen, dan mogen de doekjes niet door de wc. Rioned ziet liever dat er helemaal geen vochtige doekjes in het riool belanden.

Als het op het etiket aangegeven wordt, mogen de doekjes toch door de wc?

'Ondanks het etiket dat aangeeft dat de doekjes oplossen, gebeurt dit niet snel genoeg om weg te zijn tegen de tijd dat het filter wordt bereikt. Ook kan er geen verwarring ontstaan als er geen enkel doekje in de wc belandt, niet alle doekjes zijn hier namelijk geschikt voor. Al zien deze er hetzelfde uit', legt woordvoerder en directeur van de stichting Hugo Gastkemper uit.

Volgens de site van de Rijksoverheid is vochtig toiletpapier vaak wel afbreekbaar, maar is het toch beter deze doekjes niet door het toilet te spoelen om verstoppingen te voorkomen. Vochtig toiletpapier zou nog door de wc kunnen, maar doekjes doorspoelen die bedoeld zijn voor andere vormen van persoonlijke hygiëne is uit den boze. Deze doekjes kunnen echt niet afgebroken worden, en horen dus thuis in de prullenbak. Het gaat hier om bijvoorbeeld babydoekjes en make-up doekjes.

Waarom is vochtig toiletpapier niet geschikt voor de riolering?

Volgens de stichting is de samenstelling zodanig dat dit tot grote verstoppingen kan leiden. Vochtig wc papier is een stuk dikker en steviger dan gewoon, droog wc papier. Zo is gewoon wc-papier makkelijk door te scheuren, maar is dit lastig met het vochtige toiletpapier. De rioolpompen en filters kunnen deze doekjes niet goed verwerken. Door verstopte buizen en vastgelopen rioolpompen kunnen overstromingen ontstaan en afvalwater kan de natuur in stromen.

Is een verstopte riolering gevaarlijk?

Er zit geen gezondheidsrisico aan, wij kunnen alleen de ongemakken ervaren als verstoppingen in de eigen leidingen. Als een riool verstopt raakt merk je daar vaak weinig of niets aan, volgens Gastkemper. 'Voor de mensen die in de riolen werken is het een ander verhaal, want een riool is natuurlijk niet gezond. Gelukkig zijn er goede regels en maatregelen die zorgen dat het werk zo veilig mogelijk blijft.'

Hoe worden de chemische stoffen van de doekjes uit het water gehaald?

Wanneer het rioolwater binnenkomt, wordt het meteen gezuiverd. Kunststoffen kunnen alleen niet worden weggefilterd, maar komen in het open water terecht. Dat betekent nog niet dat het dan ook in je drinkwater komt, want dat wordt nog een keer grondig gereinigd. 'Bij voorkeur komt het eerst weer in de grond terecht als grondwater en het wordt nog een keer gezuiverd in de drinkwaterfabriek.'

Vochtige doekjes die bedoeld zijn voor babybillen of het verwijderen van make-up horen dus echt niet thuis in het toilet, deze kunnen niet worden verwerkt in de rioolsystemen. Vochtig toiletpapier zou de wc in kunnen, maar doe dit wel met mate. Al wordt aangegeven dat deze oplosbaar zijn, lossen ze niet snel genoeg op.