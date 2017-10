Koffie houdt radiorecordman Marius op de been

ARNHEM - Hij is al ruim over de helft, maar hij moet nog wel eventjes. Marius Smit wil het record non-stop radio maken van voormalig 3FM-dj Giel Beelen (nu Veronica) verbreken.

Beelen wist 198 uur, vrijwel non-stop, radio te maken. Marius wil meer dan 200 uur halen op internetzender Hollandia FM. Voor zijn recordpoging presenteert hij in een studio voor de deur van een café in winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem.

Vorige week begon hij op vrijdag de dertiende. Als hij inderdaad het record wil verbreken, dan moet hij tot aanstaande zaterdag tot na 18.00 uur bezig blijven. Met de recordpoging wil Marius ook in het Guinness Book of Records komen. Elke plaat die hij draait moet hij tenminste aankondigen óf afkondigen.

De tekst gaat verder onder het fragment.

Slapen

Tijdens zijn recordpoging mag hij 2,5 uur slapen. Verder mag hij voor elk uur dat hij gepresenteerd heeft 5 minuten pauze nemen om te eten, naar de wc te gaan of gewoon even te rusten. 'Het is wel zwaar', aldus Marius. Dinsdagavond begonnen ineens de cijfers en letters op zijn toetsenbord en beeldschermen te dansen. Dat was voor hem het sein om te gaan slapen.

Daarnaast wordt hij op de been gehouden door koffie. 'Behoorlijk veel koffie, haha. Ik zal niet zeggen hoeveel.' De recordpoging is wel een behoorlijke aanslag op zijn lijf. 'Ja het is ongezond. Dat kan ik gerust zeggen.' Toch denkt Marius het record te kunnen verbreken. 'Ik heb nu het gevoel van wel.'

Contact met Giel

Overigens volgt Beelen de recordpoging van Marius met veel interesse en belt iedere ochtend met hem in zijn radioshow, onder meer om hem van tips te voorzien.