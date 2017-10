Frans werkte 40 jaar tussen de apen en gaat er een boek over schrijven

Keizer gaat, als hij daadwerkelijk zijn laatste dag heeft gehad, een boek schrijven over zijn werk met gorilla's. Hij kan er in ieder geval gepassioneerd over vertellen. 'Het is mooi om het proces van opgroeiende gorilla's te volgen. Je ziet hoe er een mooie, hechte groep ontstaat. Die dynamiek is prachtig.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Een band

Als je dag in, dag uit met de beesten bezig bent ontstaat er uiteraard een band. Met Lobo had hij echt iets speciaals. Zij was een van de eerste gorilla's in de Apenheul en overleed twee jaar geleden. Keizer zag haar opgroeien van kleuter tot een zeer ervaren moeder die hoog in de rangorde stond.

Bij het overlijden van zilverrug Bongo was hij zelfs emotioneel. 'Soms hield ik het niet droog, de klap kwam hard aan. Dat was nu eenmaal zo. Het voelde alsof een goede vriend overleden was.'

Bijten

In de verzorging van gorilla's is volgens Keizer veel veranderd. Voorheen mocht de verzorger op het eiland bij de beesten komen, tegenwoordig is dat niet meer zo. 'Vroeger speelde ik met ze op het eiland. Lekker samen rollebollen.'

Tijdens het spelen bijten de gorilla's elkaar nogal eens. 'Ik heb ook wel eens, tijdens het spelen, een gorilla gebeten. Maar ze hebben een dikke huid hoor, daar kom je niet doorheen.'