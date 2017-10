Verdachte in zaak Anne Faber vandaag voorgeleid

ARNHEM - Michael P. moet deze donderdag opnieuw voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de vermissing en dood van Anne Faber. Er wordt besloten of hij langer vast moet blijven zitten.

Na een vermissing van bijna twee weken werd het lichaam van de 25-jarige Anne vorige week donderdag in een natuurgebied in Zeewolde gevonden. Verdachte P. had de politie verteld dat de vrouw daar lag.

Onderzoek in volle gang

Het Openbaar Ministerie liet eerder weten dat het onderzoek naar de dood van de jonge vrouw in volle gang is. 'Het forensisch onderzoek loopt, het verhoren van de verdachte gaat door en de vele tips die bij de politie zijn binnengekomen, worden nagetrokken', aldus een woordvoerder.

Een week geleden werd besloten dat P. voorlopig in beperking blijft. Dat wil zeggen dat hij met niemand behalve zijn advocaat contact mag hebben.

Afscheid niet bekend

Het is niet bekend of het lichaam van Anne al is vrijgegeven en terug is bij de familie. Ook is nog niet duidelijk waar en wanneer zij begraven of gecremeerd wordt.

