Remko Pasveer: 'we moeten winnen om nog iets te betekenen'

WAREGEM - Remko Pasveer weet dat Vitesse moet winnen om weer een beetje mee te doen in de Europa League. 'Ik denk dat Zulte thuis vol gas geeft.'

De ervaren doelman werd woensdag door Vitesse naar voren geschoven tijdens de gebruikelijke persconferentie een dag voor de wedstrijd. Pasveer was helder over de belangen. 'Wil je nog iets betekenen in deze poule moeten wij deze wedstrijd winnen. Dit voelt inderdaad als een laatste kans', bevestigde Pasveer een vraag uit de zaal.

Risico afvlakken

Bij PSV maakte Pasveer Europees voetbal mee. Hij weet dat het anders is dan competitievoetbal in Nederland. 'Elk foutje wordt afgestraft', zegt de keeper die bij Vitesse direct uitgroeide tot eerste doelman. 'Wat dat betreft moet je het risico wat meer uitvlakken en iets meer zekerheden inbouwen. Soms moet de bal ook gewoon weg. Maar wat vooral belangrijk is om je eigen wedstrijd te blijven spelen en het simpel te houden.'

Niet afwachten

Na Pasveer meldde ook trainer Henk Fraser zich achter de tafel in het Regenboogstadion in Waregem voor een klein groepje journalisten. De trainer van Vitesse liet weten dat Vitesse zich zeker niet zal ingraven tegen Zulte. 'De beginfase zal veel duidelijk maken denk ik. Maar wij hebben absoluut niet de intentie om hier af te wachten. Het is simpel, eigenlijk moet je twee keer winnen wil je nog iets. Dus dat is de opdracht. Je moet altijd de ambitie hebben om het maximale te halen en natuurlijk gaan wij er dus voor om te overwinteren. Het is zwaar, dat begrijp ik ook wel maar er is een kansje en dan wil je die pakken.'

Castaignos gretig

Fraser kan niet beschikken over Tim Matavz die in Slovenië verblijft vanwege prettige familie-omstandigheden. Luc Castaignos is nu de aanvalsleider van Vitesse. 'Luc is gretig en fit. Natuurlijk heeft hij het moeilijk. Maar soms heb je ook een wedstrijdje nodig.' Navarone Foor staat ook niet in de basis. 'We geven Navi ook rust. Hij heeft last van een lichte knieblessure.' Voor hem speelt Mason Mount die zich nadrukkelijker laat gelden bij Vitesse. 'Twee andere spelers moet kunnen. Zij moeten het maar gaan invullen.'

Nooit opgeven

Nu Feyenoord gisteravond voor de derde keer verloor in de Champions League hangt er nog wat meer af van Vitesse om de Nederlandse eer nog een beetje hoog te houden. Er zijn punten nodig op de zogeheten mondiale coëfficiëntielijst. 'Met zijn allen voelen we die verantwoordelijkheid ook wel. Natuurlijk is het pijnlijk, maar we moeten beseffen waar we internationaal staan. Tegelijkertijd mag je nooit opgeven en stel ik vast dat het altijd zo is gegaan. Er komen altijd wel weer fases waarin het beter gaat.