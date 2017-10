Zes meter muur vermist, iemand enig idee?

'Erg jammer', zegt Mattie Moggré van de Vereniging. 'Ik zie de archeoloog nog steeds staan hier, druk zoekend naar de muur. Maar deze is gewoon echt weg.' Hoe dit heeft kunnen gebeuren is een raadsel.

Volgens de vereniging gaat het om een muur van 6 meter. Volgens projectleider Frank Brouwer van het Waterfront, dat nu bezig is met de complete boulevard in Harderwijk te verbouwen, is het een muur van 4 meter. 'Hoelang de muur ook is, het is natuurlijk heel vervelend dat er een stuk weg is, wij hebben ook geen idee waar het is gebleven en dat betreuren we heel erg.'

Project Waterfront

De gemeente Harderwijk is druk bezig met het verbouwen van de Boulevard. Deze krijgt een compleet nieuwe uitstraling. Onderdeel daarvan was de herbouw van een toren die behoorde tot een oude bastion, ooit geplaatst door de Graven van Gelre om de stad Harderwijk en haar haven te beschermen.

Foto: Waterfront Harderwijk