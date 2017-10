Man (20) steekt 70-jarige in hals

ZALTBOMMEL - De politie heeft woensdag een 20-jarige man uit Rossem aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een 70-jarige man in zijn hals te hebben gestoken in een bedrijfspand aan de Doornepol in Zaltbommel.

Het slachtoffer, een inwoner van Den Bosch, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.

Opgepakt in weiland

De verdachte is in een weiland aan de Bommelsekade opgepakt. De politie wist niet of de man gewapend was en benaderde hem daarom met getrokken vuurwapen en pepperspray.

De verdachte bleek zelf gewond aan zijn armen. De politie doet onderzoek naar de steekpartij.