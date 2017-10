Dode motorzaak blijkt eigenaar, van misdrijf geen sprake

WINTERSWIJK - Het lichaam dat werd aangetroffen in een motorbedrijf aan de Koningsweg in Winterswijk, blijkt van de eigenaar te zijn. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Een voorbijganger zag iemand in de zaak liggen en schakelde daarop de hulpdiensten in. Toen ambulancebroeders het pand betraden, ging de koolstofmonoxidemeter op hun apparatuur af.

Uit onderzoek bleek dat de eigenaar geen koolstofmonoxidevergiftiging heeft opgelopen. Waaraan hij wel is overleden, is nog niet bekend. De brandweer deed meer dan een uur metingen in en rondom het pand.

