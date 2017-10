Mishandeling met baksteen en achtervolgingen; buurman terroriseert straat

'Hij is een last voor iedereen. Hij vloekt en als er meisjes door de straat lopen, achtervolgt hij ze', vertelt een bewoner.

De overlast blijft niet bij agressief gedrag. 'Hij rijdt bijvoorbeeld op zijn motor door de straat en gaat dan op de motor staan met zijn armen wijd. Hij is ook een keer het schoolplein opgereden toen daar kinderen aan het spelen waren', gaat de bewoner verder.

Al tientallen jaren overlast

De overlast duurt al tientallen jaren. Twee weken terug ging het echt fout: toen mishandelde de man zijn overbuurman met een baksteen. De man werd opgepakt en zit inmiddels al twee weken vast op verdenking van poging tot doodslag.

Hulpinstanties krijgen klaarblijkelijk geen contact met hem, daarom wil de buurt dat de gemeente nu ingrijpt. 'Wij voelen ons niet veilig. Angst regeert in de straat', zegt een andere bewoonster. Nog iemand zegt dat de man hulp nodig heeft: 'Hij is ook mens.'

Gemeente zoekt oplossing

De gemeente laat per e-mail weten dat de burgemeester de klachten van de buurt serieus neemt en naar een oplossing zoekt. Donderdag beslist de rechter of de man langer in voorarrest blijft.