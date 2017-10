Vijf jaar Centrum Seksueel geweld: meer aangiftes omdat alles onder één dak zit

'Voorheen gingen slachtoffers na een verkrachting apart naar de politie, de huisarts en een maatschappelijk werker, als ze daar al de moed voor konden opbrengen', vertelt hoofd van de afdeling Tione Lagro. Ze leidt het team dat zich in het Radboudumc bezighoudt met seksueel geweld. 'Nu zit alles op een plek. Alle mogelijke experts zijn hier aanwezig. Je kunt zelfs aangifte doen als dat nodig is. Niemand wordt meer van het kastje naar de muur gestuurd.'

Meer aangiftes

Het centrum zit op de spoedeisende hulp van het Radboudumc. Daar is een sporenkamer, een familiekamer en een nazorgruimte speciaal ingericht voor slachtoffers van seksueel of familiaal geweld. Er kwamen dit jaar zo'n 50 cliënten, maar ieder jaar worden het er meer. 'Het is echt een plek waar mensen zich om je bekommeren als je iets verschrikkelijks hebt meegemaakt. De bereidheid om aangifte te doen ligt hier veel hoger dan bij mensen die zich melden op het politiebureau', aldus Lagro.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt verder onder de video)

'Je ziet het niet aankomen'

Lagro noemt wat statistieken over seksueel geweld. Een op de acht vrouwen wordt in haar leven verkracht. Een op de 25 mannen krijgt ermee te maken. 66 procent is jonger dan 25 jaar. En een ding hebben ze allemaal gemeen: schaamte.

'Daarom is het zo belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen', zegt Lagro. 'We willen binnen een week contact hebben met een slachtoffer van verkrachting. Dat is cruciaal voor de verdere hulpverlening. Duurt het langer, wordt de drempel hoger. En de schaamte groter. Vragen dringen zich dan op: "Had ik het kunnen voorkomen? Waarom heb ik me niet verzet?" Lagro heeft het allemaal gezien. 'Vrijwel iedereen stelt zich deze vragen. In bijna alle gevallen is de dader een bekende. De enge man met de regenjas die uit de bosjes springt, dat is eigenlijk een zeldzaamheid. Van een bekende zie je het niet aankomen. En dan kun je je wel voor je kop slaan: waarom zag ik het niet aankomen.'

Posttraumatische stressstoornis

Marieke van der Stadt is nazorgcoördinator. Zij benadert slachtoffers zo snel mogelijk en houdt ze in de gaten in de maanden erna. 'Het is een traumatische ervaring die in veel gevallen tot een posttraumatische stressstoornis kan leiden. Bij een verkrachting ontwikkelt de helft van de slachtoffers deze stoornis. Dat is van alle traumatische zaken die een mens kan overkomen het hoogste percentage. Ik hou in de gaten of de slachtoffers hun leven oppakken. Doorgaan met werk, studie en sporten is zo belangrijk. Want op het oog onschuldig en begrijpelijk gedrag als thuisblijven en je terugtrekken, kan omslaan in angst, depressie, niet meer de deur uitgaan en sociaal isolement.'