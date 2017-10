Sieneke kan geen leuke jongensnaam bedenken, jij wel?

NIJMEGEN - Zangeres Sieneke is in verwachting van een jongetje. De Nijmeegse heeft alleen een probleem: ze weet nog geen naam.

Op Radio Gelderland vertelde Sieneke woensdagmiddag uit te kijken naar de geboorte van haar tweede kindje, maar concludeerde ook dat het bedenken van een leuke jongensnaam nog niet is gelukt.

Presentator Eric van den Berg stelde daarop voor de luisteraars van het programma mee te laten denken over een naam. Wellicht zet dat de zangeres een beetje op het juiste spoor. Suggesties kunnen worden gemaild naar: omroep@gld.nl

Rosalie, het eerste kindje van Sieneke, werd in september 2014 geboren. In 2010 deed de zangeres mee aan het Eurovisiesongfestival. Haar nieuwste nummer 'Wat mij is overkomen' is sinds een paar dagen uit.