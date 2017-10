Onur Kaya: 'Veel mooie herinneringen aan Vitesse'

Kaya is een Belgische voetballer van Turkse afkomst die sinds januari 2015 bij Zulte Waregem speelt. De middenvelder groeide op in Arnhem, speelde enkele jaren in de jeugd van Vitesse en ruim vijf jaar zat hij bij de eerste selectie. Nu is hij één van de steunpilaren van de Belgische subtopper en kijkt hij reikhalzend uit naar de belangrijke wedstrijd van morgen.

'Ik zal blij zijn om bepaalde gezichten weer te zien. Het is toch één derde van mijn leven geweest. Ik heb daar negen jaar gezeten. Als voetballer ben ik daar gevormd. Edward Sturing, die nu assistent-trainer is, heeft mij nog laten debuteren. Dat zal ik niet vergeten. Het zijn leuke herinneringen.'

Publiekslieveling

De publiekslieveling van Zulte is opvallend goed op de hoogte en kent nog veel meer mensen uit zijn periode Vitesse. 'Rankovic en Hofs zijn er nu ook trainers en met hen heb ik nog gespeeld. Alexander Büttner heeft nog met mij samen in het team gezeten en hem kon ik nu tegen aan de andere kant. Daarnaast mensen als masseur Jos Kortekaas en ook Jan Streuer (voormalig technisch manager, red.) mag ik niet vergeten.'

Kaya weet dat morgen de sentimenten niet tellen in het Regenboogstadion waar ongeveer 12.500 mensen naar binnen kunnen. 'Het klopt, ook wij moeten winnen. Maar dit wist je van te voren. Nul punten. Lazio Roma en Nice zijn de favorieten, wij zijn de kleintjes. Het is denk ik fifty fifty. Zij vallen aan net als wij best aanvallend spelen voor een Belgisch team', weet de geboren Brusselaar.