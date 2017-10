Een stoeptegel, maar dan net iets anders

Foto: Omroep Gelderland

DUIVEN - Je hebt tegels in alle vormen en maten, maar in Duiven is er nu iets heel bijzonders. Daar werd woensdagmiddag 'De Duivense Tegel' gepresenteerd. Dat is een tegel die geheel duurzaam is gemaakt.

De gemeente Duiven is enthousiast over deze tegel en hoopt dat de inwoners dat ook worden. De duurzame tegel is volgens de gemeente net zo schoon en veilig als een normale stoeptegel. Alleen wordt deze tegel gemaakt van gerecycled huishoudelijk restafval, onder andere uit de eigen gemeente. Foto: Omroep Gelderland Duiven is de eerste plek die aan de slag gaat met deze duurzame tegel.