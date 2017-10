Jamie Oliver of Gordon Ramsay? Welnee, gewoon de recepten van oma

En dat is zo'n succes dat er onlangs een tweede deel is verschenen. Eén van die oma's die haar keukengeheimen prijsgeeft is de 86-jarige Lydia Balk-Driessen uit Doornenburg. Haar gouden recept: mandarijntjeskwarktaart.

En die maakt ze als heel lang: 'Meer dan vijftig jaar', antwoord ze desgevraagd. 'Mijn moeder maakte het ook al. En mijn moeder is al meer dan veertig jaar overleden.' En over de fameuze taart zelf: 'Iedereen vindt het geweldig. Ik heb nog nooit iemand gehoord die het niet lekker vindt.'

Al die oma's een boek in kletsen, is nog niet zo makkelijk. Schrijver Michel Bongers: 'Dat is vaak vrij lastig, want die oma's dat zijn altijd bescheiden oma's die niet zo nodig in de publiciteit willen.'

Spotlights

Oma Lydia bevestigt dat: 'Nou ach, die spotlights dat hoeft niet zo. Die oma's die hoeven niet speciaal op de foto, ik tenminste niet. Maar ja, als ze er naar vragen... Ik vind het ergens wel leuk.' Naast recepten staan er ook handige keukentips in. Hoe je met eenvoudige middelen iets goed kunt schoonmaken bijvoorbeeld.