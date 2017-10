Glasvezel Aalten en Oost Gelre heel dichtbij

ULFT - Aalten en Oost Gelre kunnen vanaf het voorjaar van 2018 waarschijnlijk beschikken over glasvezel. Bijna de helft van de inwoners heeft hun wens voor de aanleg van de snellere internetverbinding kenbaar gemaakt.

De behoefte aan glasvezel komt volgens projectleidster Daisy Meekes vanuit de inwoners zelf. 'De ADSL-aansluiting voldoet niet meer aan de wensen van de mensen', legt Meekes de noodzaak uit.

De aansluiting van glasvezel in het buitengebied is volgens wethouder Marieke Frank van Oost Gelre dan ook erg welkom. 'We willen het buitengebied leefbaar houden. Deze voorziening is nodig om goed te kunnen werken en wonen in dit gebied.'

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video):

Helft inwoners moet zich aanmelden

De snellere verbinding wordt aangelegd wanneer de helft van de inwoners voorstander is van glasvezel. 'Maandag moet 50 project zich hebben aangemeld', benadrukt Meeskes.

Op dit moment hebben 1725 inwoners aangegeven glasvezel te willen, dat neerkomt op 49 procent. Meeskes benadrukt dat later aanmelden mogelijk is, maar dat het prijskaartje dan hoger zal uitvallen. 'Dat kost dan minimaal 995 euro extra', aldus de projectleider.

Naar verwachting wordt er in het eerste kwartaal van 2018 gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied.