Schoonmaak 'stankhuis' Velp in beeld

VELP - Twee dagen ruimen, boenen en schrobben waren nodig om het 'stankhuis' in Velp te reinigen.

De gemeente Rheden liet het huis schoonmaken, nadat de buren wekenlang in de stank hadden gezeten. De bewoner had enkele dagen dood in huis gelegen. Nadat hij was opgehaald, werd het huis niet schoongemaakt. Niemand voelde zich geroepen dat te doen. De woning lag bezaaid met blikjes en vuilniszakken. Uiteindelijk greep de gemeente in.

In één dag ruim 12 ton vuil weggehaald

Zondag werd het huis leeggehaald. Meer dan duizend vuilniszakken waren nodig om alle rommel te verwijderen. Dinsdag kon er gesopt en gelucht worden. De foto's van spreken voor zich.