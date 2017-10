Tielse arbeidsmigranten gaan toeristenbelasting betalen

TIEL - Honderden Tielse arbeidsmigranten moeten voortaan toeristenbelasting betalen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Tiel besloten. Het is nog onduidelijk hoeveel arbeidsmigranten er precies in Tiel wonen.

Alleen arbeidsmigranten die niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) moeten de belasting gaan betalen. Deze mensen maken wel gebruik van gemeentelijke voorzieningen, maar de gemeente ontvangt hiervoor geen bijdrage van het Rijk.

In Tiel gaat het in vrijwel alle gevallen om migranten die in dienst zijn bij een uitzendbureau. Die uitzendbureau's moeten de belasting van 1 euro per nacht voor de migranten gaan betalen.

Verblijfsbelasting

De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Omdat de naam toeristenbelasting verwarring kan oproepen, stelt het college voor om de naam te veranderen in verblijfsbelasting. De belasting stijgt vanaf 1 januari 2018 van 1 euro naar 1,50 euro per overnachting.

De gemeente weet niet precies hoeveel niet ingeschreven arbeidsmigranten in Tiel verblijven. Op dit moment is van zo'n 600 van hen bekend waar zij wonen. De schatting van de drie uitzendbureau's waar de meeste arbeidsmigranten voor werken, is dat de totale groep bestaat uit 2.000 tot 3.000 arbeiders. De toeristenbelasting moet de gemeente in 2018 525.000 euro opleveren.