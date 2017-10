Dode gevonden in pand Winterswijk

Foto: Jordi Deckert

WINTERSWIJK - Aan de Koningsweg in Winterswijk is woensdagmiddag in een motorbedrijf een overleden persoon aangetroffen.

Een voorbijganger zag iemand in de zaak liggen en schakelde daarop de hulpdiensten in. Toen ambulancebroeders het pand binnen gingen, ging de koolstofmonoxidemeter op hun apparatuur af. Daarop verlieten de broeders het pand en belden zij de brandweer. Inmiddels doet de brandweer al meer dan een uur metingen in- en rondom het pand. Tot het gebouw wordt vrijgegeven, kan de politie geen onderzoek doen naar het lichaam. Over de identiteit of doodsoorzaak is dus nog niets bekend.