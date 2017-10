Man zonder rijbewijs rijdt 80 kilometer te hard in gestolen auto

Foto: Politie

ARNHEM - Een 52-jarige man is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden in Arnhem in verband met een reeks overtredingen. Hij reed te hard, bleek geen rijbewijs te hebben én bestuurde een gestolen auto.

De man reed met 160 kilometer per uur vanuit Elst richting Arnhem op een weg waar de maximale snelheid 80 kilometer per uur is. Agenten gaven hem een stopteken, maar hij reed op hoge snelheid door. Vervolgens reed de man met 100 kilometer per uur in de bebouwde kom en negeerde hij meerdere rode stoplichten. Uiteindelijk botste de man tegen een muurtje en kwam hij zo tot stilstand. Een agent heeft de man aangehouden op verdenking van snelheidsovertredingen, rijden zonder rijbewijs en diefstal van de auto. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl