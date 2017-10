Jongen (15) verdacht van twee overvallen en een beroving

De overvallen kapperszaak in Apeldoorn. Foto: Roland Heitink

VORDEN - De 15-jarige jongen uit Vorden, die is aangehouden voor de gewapende overval op een kapperszaak in Apeldoorn, wordt ook verdacht van het plegen van een overval in Vaassen en een gewelddadige beroving in Apeldoorn. Dat meldt de politie.

De kapperszaak aan De Eglantier werd op dinsdag 10 oktober overvallen door een groep jongens. Een van hen bedreigde de aanwezigen met een vuurwapen of iets wat daarop leek en de anderen stonden buiten op de uitkijk. Het groepje ging er uiteindelijk met een geldbedrag vandoor. Vier aanhoudingen Kort na de overval hield de politie op de nabijgelegen Ploegersdonk vier verdachten aan: de 15-jarige jongen uit Vorden en drie jongens uit Apeldoorn van 14, 16 en 19. Bij fouillering van de verdachten, die zich niet konden of wilden identificeren, trof de politie de vermoedelijke buit van de overval aan. De politie verdenkt de 15-jarige jongen uit Vorden ervan dat hij in de kapperszaak is geweest en met het wapen heeft gedreigd. Ook zou hij op woensdagavond 4 oktober een snackbar in Vaassen hebben overvallen. Bij die overval werd een medewerker bedreigd met een mes en ging de dader er met een geldbedrag vandoor. Drie verdachten voorgeleid Verder is de jongen van 15 in beeld als één van de verdachten van de beroving van een 18-jarige jongen aan de Vlijtseweg in Apeldoorn, ook op woensdagavond 4 oktober. Het onderzoek naar de andere daders loopt volgens de politie nog. De 15-jarige is afgelopen week voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog vast. De Apeldoorners van 16 en 19 worden verdacht van betrokkenheid bij de overval op de kapperszaak en van betrokkenheid bij de gewelddadige straatroof. Ook wordt één van hen verdacht van betrokkenheid bij de overval op de snackbar in Vaassen. Zij zijn dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De jongen van 14 uit Apeldoorn die werd aangehouden voor de overval op de kapperszaak, is vrijgelaten. Hij bleek niets met de zaak te maken te hebben. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl