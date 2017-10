'Vitesse en Zulte Waregem aan elkaar gewaagd'

Het Regenboogstadion van Zulte Waregem is decor voor de wedstrijd, en staat in Waregem. Zulte is een gemeente tegen Waregem aan en tot 2001 hadden de twee plaatsen allebei een eigen voetbalclub, maar deze zijn toen gefuseerd. Sinds 2005 speelt de Vlaamse club in de hoogste klasse van het Belgische voetbal.

Verslaggever Richard van der Made heeft alvast een kijkje genomen in het Regenboogstadion (tekst gaat verder onder de video):

De wedstrijd Zulte Waregem-Vitesse begint donderdag om 19.05 uur en is live te volgen op Radio Gelderland en via een liveblog op onze website en app.

