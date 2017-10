Doetinchemmer tijdelijk nieuwe trainer FC Twente

DOETINCHEM - Doetinchemmer Marino Pusic is tijdelijk de nieuwe trainer van FC Twente. Dat heeft de voetbalclub uit Enschede bekendgemaakt. Pusic vervangt hoofdtrainer René Hake, die uit zijn functie gezet.

Hake wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van FC Twente in de eredivisie. De Tukkers staan vijftiende.

Pusic woont al ruim 25 jaar in Doetinchem en is sinds 2015 assistent-trainer in Enschede. Hij speelde zelf onder meer voor De Graafschap, Go Ahead Eagles en Rode Ster Belgrado.

Tegen RTV Oost zei hij eerder: 'Je kunt me wel een Superboer noemen. Ben nog geen fan van Normaal, haha. Maar het is onderdeel van de cultuur en de regio.'

Trainer René Hake stopt in de functie van hoofdtrainer, maar blijft verbonden aan FC Twente. Samen met de club wordt bekeken in welke rol dat zal zijn.

Totdat FC Twente weet hoe de toekomstige invulling van het hoofdtrainerschap er uitziet, neemt Pusic de honneurs waar.