Héééé! Biertjuh? Arnhem krijgt er stadsbrouwerij bij

ARNHEM - Arnhem is binnenkort zes nieuwe bieren rijker. Stadsbrouwerij Kleefse Waard hoopt in december de eerste bieren te kunnen schenken.

Kleefse Waard in Arnhem is een bedenksel van Christian Hageraats uit die plaats en Michel Bakker, die in Den Bosch woont. Komt de brouwerij succesvol van de grond, dan telt Arnhem straks vijf stadsbrouwerijen: Kleefse Waard, De Lama, Brouwerij CC, Het Roze Varken en die in het Openluchtmuseum.

Bakker en Hageraats liepen al geruime tijd rond met het idee voor een brouwerij. Ze zetten de eerste stappen op industrieterrein Kleefse Waard, maar verkasten na onenigheid naar het Arnhems Buiten, het voormalige KEMA-terrein aan de Utrechtseweg.

Laatste hand

De naam Kleefse Waard hielden Hageraats en Bakker aan voor hun productiebedrijf voor Arnhems gerstenat.

Ze leggen de laatste hand aan zes bieren: een IPA (Indian Pale Ale), stout, trippel, sterk blond, bokbier en een winterbier. Bakker en Hageraats zijn het brein, de brouwer is Arnhemmer Roy Peters. Hageraats: 'Hij weet hoe het moet, wij zijn vooral van de zaken, haha.'

Brouwen op Arnhems Buiten gebeurt op dinsdag en donderdag. Hageraats: 'Roy stopt allerlei aroma's erbij, zoals cacao, chocola en koffie.' En bij het brouwen gaat Peters niet over een nacht ijs. Een smaak gaat pas in productie als een panel het bier uitentreuren heeft geproefd. 'Maar in december kunnen we los, schat ik in', zegt Hageraats.

Bedenk een naam

De zes bieren moeten alle ook een naam krijgen. De mannen achter Brouwerij Kleefse Waard schrijven een online prijsvraag uit en vragen publiek met suggesties te komen. Hageraats: 'En dan hopen we dat ons bier veel wordt gedronken. Maar we willen onze expertise ook graag delen. Er zijn hobbybrouwers die zelf geen ketels hebben om hun bier te fabriceren. Ze kunnen in de toekomst bij ons terecht.'

Is daarmee de ketel spreekwoordelijk leeg? Nee. Hageraats, Bakker en brouwer Peters willen op de duurzame toer. 'Energie die vrijkomt willen we terug stoppen in het brouwproces en restproducten stellen we beschikbaar aan anderen', gaat Hageraats verder. Zo bakt bakkerij Tom van Otterloo in Arnhem 'bierbrood' van restmateriaal en stadstuin Kweekland gebruikt 'afval' als veevoer voor de varkens.

