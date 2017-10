Festival Grasnapolsky weg uit Radio Kootwijk

Foto: Festival Grasnapolsky

RADIO KOOTWIJK - Festival Grasnapolsky is aankomend jaar voor het laatst in Radio Kootwijk, het voormalige zenderpark op de Veluwe. De organisatie zoekt voor 2019 na vijf jaar een nieuwe locatie 'waar ruimte is om door te groeien'. Het publiek mag meedenken over de nieuwe plek.

'Op Radio Kootwijk hebben we ons publiek in de afgelopen vijf jaar elk hoekje, gaatje en verhaal laten zien en verteld. Wij willen ons publiek blijven uitdagen en daarom zoeken we een nieuwe locatie', aldus festivaldirecteur Mariska Berrevoets. Aankomende editie viert het festival haar jubileum. 'Daarvoor trekken we op Radio Kootwijk nog een keer alles uit de kast', zegt Berrevoets. Het winterfestival combineert muziek, kunst, architectuur en natuur. 'Opkomende internationale acts, hiphop en niet-westerse muziek moeten nog aan de line-up toegevoegd worden', gaat de directrice verder. Staatsbosbeheer Grasnapolsky blijft samenwerken met Staatsbosbeheer, want de partijen willen voor het festival graag een nieuwe 'natuurrijke, cultuurhistorische locatie'. Het publiek wordt bij de zoektocht betrokken. Via sociale media kunnen zij locaties nomineren voor de editie van 2019. De jubileumeditie van Grasnapolsky festival vindt plaats op 2, 3 en 4 februari 2018.