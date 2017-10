Jongeren vallen groep lastig in Sonsbeekpark en nemen tassen mee

ARNHEM - Een groep jongeren in Arnhem is dinsdagavond belaagd en beroofd door een andere groep van een man of zes. De belagers namen van hun slachtoffers tassen mee om die later te dumpen.

De confrontatie was omstreeks 23.00 uur in het Sonsbeekpark, vlak bij de Witte Villa. Niemand raakte gewond. Een groepje zat gezellig bij elkaar op een bankje toen de jongeren ineens werden lastiggevallen door een groep jongens. Ze daagden de bankzitters uit, gaven aan dat het hun plek was waar ze zaten. Eén van de jongeren van het bezoekende groepje dreigde met geweld. Toen vervolgens de 'bezoekers' weer vertrokken, namen ze de tassen van de jongeren mee. Verderop gooiden ze die weg, maar niet voordat ze er eerst spullen hadden uitgehaald. Daders liepen weg naar Apeldoornseweg Toen de groep uit het zicht was pakten de slachtoffers hun tassen op en ontdekten wat ze misten. De daders waren toen al weggelopen, in de richting van de Sonsbeeksingel en daarna omhoog naar de Apeldoornseweg. De politie hoopt dat getuigen iets hebben gezien en dat die zich melden. Van de jongeman die dreigde met geweld beschikt de politie over een signalement.